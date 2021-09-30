إنفوجراف- يقوده صفوان ثابت.. الأمن يحبط مخططا جديدا لتنظيم الإخوان الإرهابى

جدة - نرمين السيد - تواصلت جهود وزارة الداخلية فى مواجهة مخططات الشر والإرهاب، وهذه المرة كانت الضربة الموجعة من قبل قطاع الأمن الوطنى، الذى تمكن من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم، من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية.





وسلط بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الخميس، الضوء على محاولات التحايل والالتفاف التى ينتهجها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم الإخوانى يحيى مهران، والإخوانى صفوان ثابت. ويوضح الإنفوجراف التالى جهود الأمن فى إحباط مخططات تنظيم الإخوان: وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن الإخوانى يحيى مهران عثمان كمال الدين، اضطلع بدور بارز فى المخطط، باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادى الإخوانى المحبوس صفوان ثابت. وكشفت المعلومات عن أن صفوان ثابت كلف يحيى مهران باستغلال شركاته فى عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية، فى محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

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