إلغاء سفر راكبة لإصابتها بأزمة قلبية فى مطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة، إنه فى أثناء انهاء إجراءات سفر الراكبة العراقية "ض.م" وبرفقتها اثنين من أبناءها، فوجئ العاملون بالمطار بتعرضها لوعكة صحية مفاجئة داخل صالة السفر، وعلى الفور تم استدعاء أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، وتبين من الفحص تعرضها لأزمة قلبية حادة.

وأمر مدير الحجر الصحى باستدعاء إسعاف المطار لنقل الراكبة إلى أقرب مستشفى، وتم إلغاء سفرها المقرر على طائرة الخطوط العراقية المتجهة إلى العراق، وإلغاء سفر ونجليها أيضا لحين تماثلها الشفاء.