مصر ترحب بتكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة تونس وتجدد دعمها للرئيس قيس...

أعرب السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب جمهورية مصر العربية بتكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة التونسية.

وقدَّم المُتحدث الرسمي السفير أحمد حافظ – بحسب بيان صحفى صادر عن الوزارة - التهنئة للجانب التونسي بهذه المناسبة، مُثمناً هذه الخطوة على صعيد انطلاق تونس نحو المستقبل تحت القيادة الوطنية الحكيمة للرئيس التونسي قيس سعيد؛ وجدَّد فى هذا السياق دعم مصر لرؤية الرئيس التونسي والتي تستهدف تحقيق الاستقرار والأمن وتلبية إرادة الشعب التونسي الشقيق وصون مقدراته.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت تكليف الرئيس قيس سعيد لنجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب فى العالم العربى، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي للسيطرة علي حالة الانفلات التي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية من خلال سيطرتها علي البرلمان.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان نشرته على صفحتها فى "فيس بوك" أمس الأربعاء: "عملا بأحكام الأمر الرئاسى عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 بولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.