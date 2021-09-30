شوط أول سلبي فى ودية الزمالك وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية التى تجمع بين بيراميدز والزمالك حالياً على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ويغيب محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك عن هذه الودية وشاهدها كمتفرج من الملعب.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك في ودية بيراميدز كل من: محمد نديم ومحمد حمدي وحسام عبد المجيد وحمدي علاء ومحمد حسام بيسو وحسام أشرف وسيد نيمار ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر ومروان حمدي وحازم إمام وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أشرف روقا.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة من يوم 1 أكتوبر حتى يوم 5 من نفس الشهر، عقب مباراة اليوم ويستأنف الزمالك تدريباته الجماعية يوم 6 أكتوبر.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز تشكيله لودية الزمالك فى إطار التحضير لمباريات أفريقيا ، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدى سليمان

خط الدفاع: عبد الله مجدى - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحى

خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراورى - إسلام عيسى - إبراهيم حسن

خط الهجوم: محمود وادي

فى المقابل أعلن كارتيرون تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور - محمود عبد العزيز - أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - يوسف أوباما

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري