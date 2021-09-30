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أجرى موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، جولة بأروقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك لرصد الاستعدادات الخاصة بانطلاقة دور الانعقاد الثانى بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأعضاء من أجل الانعقاد صباح يوم السبت الموافق 2 إكتوبر.

مجلس النواب وتحيا مصر

الجولة التى قام بها الزميل مصطفى الشربينى، المحرر البرلمانى بموقع دوت الخليج، رصدت جهود متواصلة من الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد مناع، لإنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الأعضاء، وخاصة على مستوى الإجراءات والتدابير الإحترازية من فيروس كورونا، والتنسيق بشأن حصول جميع موظفى المجلس على لقاح كورونا فى ضوء التطعيم القائم لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

«فيديو وصور»..جولة موقع دوت الخليج بأروقة مجلس النواب قبل انطلاق دور الانعقاد الثانى السبت

الاستعدادت شهدت أيضا أعمال للتنظيف وللصيانة ورفع الكفاءة سواء للممرات الداخلية أو البهو الفرعونى بجانب مقرات اللجان النوعية وأيضا للقاعة الرئيسية التى شهدت إرشادات بشأن تحقيق التباعد الإجتماعى وعدم الزحام وأيضا الإلتزام بإرتداء الكمامة حرصا على صحة وسلامة العاملين والنواب .

أيضا شهدت جدران القاعة الرئيسية لمجلس النواب تعليق صورة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وذلك بجانب رؤساء المجلس السابقين، فيما من المنتظر أن يفتتح الجلسة الإجرائية الأولى يوم السبت المقبل لدور الانعقاد الثانى على أن يعقبها الإجراءات الخاصة بانتخابات اللجان النوعية ليواصل بعدها جهوده التشريعية والرقابية التى بدأت منذ يناير 2021.

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

«فيديو وصور»..جولة موقع دوت الخليج بأروقة مجلس النواب قبل انطلاق دور الانعقاد الثانى السبت

وتضمن الجدول أيضا الإعلان الاعتــذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرســــائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس أيضا يوم الأحد الجلسة الثانية فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.