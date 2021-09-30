تفاصيل قطار القاهرة ينهي حياة شابين بكفر الدوار

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شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، مصرع شخصين، بعدما أطاح بهما قطار القاهرة تحت الكوبري العلوي خلال عبور شريط السكة الحديد.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع شخصين تحت قطار القاهرة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار الدوار يفيد تبلغ من الأهالي بوجود جثتين أطاح بهم قطار.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وأتضح وفاة شابين خلال عبوره الطريق.

تم نقل الجثث إلى مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وفي سياق أخر كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، تفاصيل تعرض تاجر للخطف بكرداسة، في محافظة الجيزة،على يد عدد من الأشخاص، بعد انتحالهم صفة رجال شرطة، بسبب خلافات مالية بينهم، وضبط المتهمين.

كشف ملابسات خطف تاجر ماشية

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة كرداسة المقدم معتصم رزق، من تاجر ماشية - مقيم بدائرة المركز، بقيام مجهولون يستقلون مركبة «أتوبيس خاص» باصطحاب «شقيقه تاجر ماشية»، من مسكنه الكائن بنفس الناحية مدعين أنهم ضباط شرطة، واتهامه لأحد الأشخاص عاطل - مقيم بالقليوبية ، وأصل إقامته بمحافظة أسيوط، أنه وراء الواقعة، لوجود خلافات مالية بين الأخير وشقيقه المجنى عليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص – جميعهم مقيمين بالقليوبية.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديريتى أمن القليوبية - أسيوط، تم استهداف وملاحقة الجناه وتضييق الخناق عليهم تخلوا عن الضحية.

وباستكمال ملاحقتهم، تم القبض عليهم وضبط السيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبحوزة أحدهم سلاح ناري«فرد محلى- عدد من الطلقات».