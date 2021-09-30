نادي الصيد يكرم أبطال أولمبياد طوكيو «هداية ملاك وسيف عيسى».. تعرف على التفاصيل

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ينظم غدا الجمعة ، مجلس إدارة نادي الصيد ، حفل كبير لتكريم لأبطال النادى الأوليمبين، هداية ملاك وسيف عيسى ، في مقر النادي بالدقي، وذلك بعد حصولهم على الميداليتين البرونزيتين بالتايكوندو في منافسات أولمبياد طوكيو ورفع إسم مصر عاليًا في المحفل الرياضي العالمي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل‎

كما يشهد الحفل تكريم جميع لاعبى النادى الذين شاركوا في أولمبيادطوكيو.

ومن المنتظر، أن يشهد الحفل حضور كل من دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، ورؤساء الاتحادات الرياضية ، وعدد كبير من الشخصيات العامة والرياضية. ‎

جدير بالذكر أن هداية ملاك بطلة نادي الصيد، نجحت في الحصول على الميدالية البرونزية ، في منافسات وزن 67 كيلو لتحقق ثاني ميدالية أوليمبية في تاريخيها بعد الميدالية التي حققتها في أولمبياد ريو دي جانيرو، بالإضافة إلى حملها علم مصر في حفل انطلاق دورة الألعاب في طوكيو لتصبح أول سيدة مصرية تحمل العلم المصري في هذا المحفل العالمي. ‎

كما نجح سيف عيسى، لاعب منتخب مصر ونادي الصيد، في اقتناص برونزية لمصر في التايكوندو في وزن 80 كيلو، ليحقق ثاني برونزية لمصر في المنافسات بعد هداية ملاك.

أحمد ياسر ريان: تمثيل الأهلي شرف كبير.. ونادر شوقي أبلغني بالعرض التركي خلال أولمبياد طوكيو

أكد أحمد ياسر ريان، لاعب ألتاي سبور التركي، أنه سعيد بالتواجد في القائمة الأولى لمنتخب مصر ويتمنى مساعدة الفراعنة خلال مشوار كأس العالم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" أنه سعيد بهذه التجربة وطلب من النادي الأهلي الخروج للإعارة من أجل البحث عن حلم الإحتراف، وأسعى لتشريف مصر وفريقي خلال الفترة القادمة.

هداية ملاك وسيف عيسى

وتابع" موسيماني كان قد طلب الإجتماع معي في النادي الأهلي ولكني تعرضت للإصابة بفيروس كورونا، وبعدما عدت من الإصابة كان الفريق بدأ في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، وخرجت للإعارة لفريق سيراميكا".

وأردف" تواجدي مع المنتخب الأوليمبي أيضا منع تواجدي مع النادي في بداية الموسم وكان الفريق قرر عمل القائمة الخاصة به، وكنت أريد الحصول على فرصة فقط".

وواصل" نادر شوقي تواصل معي من أجل عرض ألتاي التركي خلال تواجدي في أولمبياد طوكيو، ووافقت على الفور على العرض".

واختتم" محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان متمسكا بي وأكد لي أنني سأخرج للإعارة فقط لأنه وطلب مني الإعارة والرجوع للنادي من جديد"