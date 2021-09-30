« نزيف على الأسفلت».. مصرع وإصابة 16 شخصًا من بينهم ربة منزل في حوادث مختلفة في المحروسة

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شهدت محافظات المحروسة، اليوم الخميس، عددًا من حوادث الطرق، رصدها قسم حوادث بموقع «دوت الخليج»، في إطار نشرة إخبارية، وأبرزها،« وفاة سيدة وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بإسنا جنوب الأقصر ومصرع شابين فى حادث تصادم بطريق القاهرة – الفيوم و مصرع عاملين وإصابة 9 اشخاص على طريق الشيخ زويد رفح ومصرع شابين في حادث قطار بكفر الدار.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حوادث طرق اليوم

مصرع ربة منزل وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارتين بإسنا جنوب الأقصر

كما شهدت طريق «القاهرة - أسوان الزراعي» قرية الهنادي التابعة لمجلس مدينة إسنا جنوب اسوان، مصرع ربة منزل وإصابة 2 آخرين، نتيجة تصادم سيارتي ملاكي ، تم نقل المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، والمتوفية إلى مشرحة مستشفى إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصرمساعد وزير الدخلية، إخطاراً من العقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد وقوع حادث تصادم بين «سيارتي ملاكي» على الطريق الزراعي «القاهرة – أسوان» بقرية الهنادي بمدينة اسنا جنوب محافظة الأقصر.

مصرع شابين في حادث تصادم بطريق« القاهرة – الفيوم»

وشهد طريق« القاهرة- الفيوم»، حادث بشع عندما لقي شابان مصرعهما حال تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكي، وتم نقل الجثتين لمستشفي سنورس المركزي، وتم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. وتعود التفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم مساعد وزير الدخلية، إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيان، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم إبلاغ مرفق إسعاف الفيوم، وكشفت المعاينة الأولى وجود جثتين لشابين كانا يستقلان دراجة نارية واصطدمت بسيارة مسرعة، وتم نقل الجثتين لمستشفي سنورس المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مصرع عاملين وإصابة 7 آخرين على طريق الشيخ زويد رفح

لقى عاملان مصرعهما بينما أصيب 7 آخرين نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل تحمل عمال أثناء ذهابهم للعمل فى إحدى مناطق مدينة رفح بشمال سيناء.

وتلقى مدير أمن شمال سيناء إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال على طريق الشيخ زويد رفح.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع كلا من جمال قاسم حسن وشقيقه فرج قاسم حسن بينما أصيب 7 آخرين وهم: مصطفى عبد العظيم وخالد حميد حسن وحسن زهري حسين وعلى عنتر عماد ومحمد أحمد حمد وأحمد حماد حمد وأحمد حسن إبراهيم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، وتم التحفظ على جثث المتوفين بثلاجة ذات المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن جثث المتوفين وسؤال المصابين.

تفاصيل قطار القاهرة ينهي حياة شابين بكفر الدوار

كما شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، مصرع شخصين، بعدما أطاح بهما قطار القاهرة تحت الكوبري العلوي خلال عبور شريط السكة الحديد.

تفاصيل الحادث

وكان تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة كفر الدوار الدوار يفيد تبلغ من الأهالي بوجود جثتين أطاح بهم قطار.

وانتقلت على الفور، الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وأتضح وفاة شابين خلال عبوره الطريق.

تم نقل الجثث إلى مستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.