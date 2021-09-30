التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك وبيراميدز ودياً

/652714/التعادل-السلبي-يحسم-مباراة-الزمالك-وبيراميدز-وديا

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. أبرز أحداث المباراة وظهر المستوى الدفاعي للفريقين أكثر من الشكل الهجومي حتى الآن، واستحوذ بيراميدز على الكرة بشكل أكبر. ويخوض الزمالك مباراته الودية أمام بيراميدز في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر المقبل. شيكابالا وكان حرص "شيكابالا" لاعب الفريق بنادي الزمالك على حضور مباراة فريقه الودية أمام بيراميدز. وتابع شيكابالا المباراة من المقصورة ثم اتجه لأرض الملعب لمصافحة الجهاز الفني وزملائه بالفريق. أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 4 تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق مع بداية الشوط الثاني من ودية بيراميدز المقامة حاليا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي. ودفع كارتيرون بحازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" بدلا من محمود عبد العزيز وإسلام جابر بدلا من أشرف بن شرقي وعمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري. تشكيل الزمالك في المباراة: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمزة المثلوثي خط الوسط: إمام عاشور – محمود عبد العزيز – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما خط الهجوم : سيف الدين الجزيري. تشكيل بيراميدز في المباراة: حراسة المرمى: مهدي سليمان خط الدفاع: عبد الله مجدي - أحمد أيمن - أسامة جلال - أحمد فتحي خط الوسط: نبيل دونجا - محمود صابر - ايريك تراوري - إسلام عيسى - إبراهيم حسن خط الهجوم: محمود وادي.

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