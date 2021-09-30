/652717/اسلام-الغزولي-الهجوم-على-الرئيس-عبد-الناصر-حملة-ممنهجة-من-جماعة-الاخوان-لمحاولة-اسقاط-الدولة-المصرية
قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، إن هناك مواسم ومنهجية في مهاجمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من جانب جماعات الظلام السياسي، ولكنني لا اعتقد انه يستهدف عبد الناصر بشخصه، ولكنه هجوم على الدولة المصرية.
دوت الخليج
وأضاف الغزولي، خلال برنامج بدون حظر، المذاع على قناة صدى البلد مع الاعلامي احمد مجدي، أن هناك منهجية في الهجوم على الدولة المصرية، موضحا أن لكل شخص منا مميزاته وعيوبه، والأهم أن يكون النقد بغرض البناء، ولكن ما نشهده خلال الفترة الحالية هدفه الهدم، والجميع يعلم مصدر النقد بغرض الهدم.
منهجية في الهجوم على الدولة المصرية
وأكد مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، أن استدعاء الهجوم على الرئيس عبد الناصر، محاولة لاسقاطها على الوضع القائم في الدولة المصرية، ويظهر ذلك في استهداف الدولة المصرية من جانب جماعات الإرهاب.
وأوضح الغزولي، أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقته الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشابه لمشروعات العدالة الاجتماعية التي نفذها الرئيس جمال عبد الناصر، مع الوضع في الاعتبار بعض النقاط التي يمكننا مناقشتها والتحفظ عليها في مشروعات الرئيس الراحل.
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