إليكم القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته الـ37

القائمة الكاملة لجوائز مهرجان الإسكندرية في دورته الـ37

-في مسابقة أفلام الطلبة، حصد جائزة الفيلم التسجيلي "آخر رجال ريفيرا"، ونال جائزة فيلم الرسوم المتحركة "مانيكان".

-وفي جوائز الفيلم الروائي، حصد "يمكن نسي" الجائزة الأولى، ونال "حب من طرف آلي" الجائزة الثانية، وكان فيلم "نيجاتيف" صاحب الجائزة الثالثة.

-وكانت جائزة أفضل العناصر الفنية غير المذكورة من نصيب مصمم أزياء الفيلم المغربي أناطو.

-وحصد الفيلم الإسباني “هذه كانت الحياة،” على جائزة أفضل عمل أول أو ثان، ونال فيلم سباحة حرة إلى الجبل الأسود من ألبانيا للمخرج أرديت ساديكو تنويه خاص.

-أما مسابقة نور الشريف للفيلم العربي، فقد ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ"مرجانة" (المغرب)، ونال جائزة لجنة التحكيم "المطران" (سوريا)، وحصد إدريس الروخ جائزة أفضل إخراج عن فيلمه "جرادة مالحة" (المغرب)، وفاز عبد اللطيف عبد الحميد بجائزة وحيد حامد لأفضل سيناريو عن فيلمه "الإفطار الأخير" (سوريا).

-وذهبت جائزة محمود عبد العزيز لأحد العناصر الفنية غير المذكورة لمدير تصوير فيلم "أناطو" (المغرب) أيوب لحنود، وفاز كاظم فياض عن فيلمه "يوسف" (لبنان) بجائزة أحمد الحضري للعمل الأول أو الثاني.

-وفي مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، ذهبت جائزة أفضل فيلم روائي قصير لـ"القصر الشرقي" (لبنان)، وحصد فيلم "لا أحد" (رومانيا، إيطاليا) جائزة أفضل فيلم تسجيلي، وذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة بين "وداعا فيسنا"، (سلوفينيا)، و"أحب" (إيطاليا).

-وفي جوائز التمثيل، نال أحمد الأحمد جائزة أحمد زكي لأفضل ممثل عن فيلمه "الظهر إلى الجدار" (سوريا)، وحصدت نادية بوسطة جائزة نبيلة عبيد لأفضل ممثلة، عن فيلمها "الهربة"(تونس).

-وحصد الفنان أحمد الأحمد، جائزة أفضل ممثل، عن دوره في فيلم "الظهر إلى الجدار" (سوريا)، في حين نالت بيترا مارتينز جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "هذه كانت الحياة" (إسبانيا).

-وفي المسابقة الرسمية، ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ"هذه الليالي المظلمة" (البوسنة)، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لـ"الليل مكاننا" (فرنسا)، ونال فينكو مودرندورفر، جائزة أفضل إخراج، عن فيلمه "طريق مسدود" (سلوفينيا).

-وذهبت جائزة أفضل سيناريو لفرانسوا لونيل ونيفين سمردزيش عن فيلمهما "هذه الليالي المظلمة" (البوسنة).

مهرجان الإسكندرية السينمائي

وأقيمت الدورة الـ37 لمهرجان الإسكندرية السينمائي تحت شعار السينما من أجل الحياة، وحلت السينما اليونانية ضيف شرف إذ تم عرض العديد من انتاجاتها، فيما تم إهداء الدورة إلى المخرج علي بدرخان، تقديرا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، كما تم تكريمه خلال المهرجان والاحتفال بعيد ميلاده بحضور زوجته وابنته.

أفلام مهرجان الإسكندرية السينمائي

وكان قد شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان الإسكندرية السينمائي 13 فيلما هم، تضم مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط 13 فيلما وهمThose Dark Nights وJuan وThat was life وأناطو وTwo Lions to Venice وDeadlock وNight Is Our Space ويوسف وFreestyle to Montenegro والظهر إلى الجدار ووش القفص وEXPRESS SKOPELITIS ومرجانة.