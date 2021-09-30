/652722/الغزولي-السوشيال-ميديا-ساعدت-في-ترويج-اللغط-التاريخي-الدائر-بين-الشباب

قال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، إن تجربة الحكم الحالي مختلفة عن فكرة الأيدولوجية في حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مؤكدا أنه حدث شئ من اللغط التاريخي منذ عام 2011، وس اعدت السوشي ال ميديا في الترويج لهذا اللغط التاريخي.

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وأضاف الغزولي، خلال برنامج بدون حظر، المذاع على قناة صدى البلد مع الاعلامي احمد مجدي، أنه تم استهداف ثورة 52 ضمن اللغط الدائر بين الشباب، وهو دورنا في حزب المصريين الأحرار بزيادة توعية الشباب وزيادة التثقيف السياسي والتاريخي لهم.

الغزولي: السوشيال ميديا ساعدت في ترويج اللغط التاريخي الدائر بين الشباب

وأكد مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، أن الجميع مطالب بالتركيز مع الشباب، وزيادة وعيهم السياسي، فليس هناك حاكم لديه من الايجابيات فقط، ولكل منا سلبياته، كما أننا مطالبين بالتفكير في مستقبل مصر.

وقال إسلام الغزولي، مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، إن هناك مواسم ومنهجية في مهاجمة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من جانب جماعات الظلام السياسي، ولكنني لا اعتقد انه يستهدف عبد الناصر بشخصه، ولكنه هجوم على الدولة المصرية.

منهجية في الهجوم على الدولة المصرية

وأكد مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشئون الشباب، أن استدعاء الهجوم على الرئيس عبد الناصر، محاولة لاسقاطها على الوضع القائم في الدولة المصرية، ويظهر ذلك في استهداف الدولة المصرية من جانب جماعات الإرهاب.

وأوضح الغزولي، أن مشروع حياة كريمة الذي أطلقته الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشابه لمشروعات العدالة الاجتماعية التي نفذها الرئيس جمال عبد الناصر، مع الوضع في الاعتبار بعض النقاط التي يمكننا مناقشتها والتحفظ عليها في مشروعات الرئيس الراحل.