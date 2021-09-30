مفتى الجمهورية : تمثيل شخصية الأنبياء حرام شرعا

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، أن الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أفضل البشر على الإطلاق، وميَّزهم الله تعالى عمن سواهم بأن جعلهم معصومين، ومن كان بهذه المنزلة فهو أعز من أن يُمَثَّل أو يَتَمَثَّل به إنسان؛ ولذا فإن تمثيلَهم حرامٌ شرعًا.





وأضاف مفتى الجمهورية فى تصريحات صحفية، أما الصحابة رضوان الله عليهم، فالمختار للفتوى أنه إذا أُظهِرُوا بشكل يناسب مقامهم من النبى ﷺ، وأنهم خيرة الخلق بعد الأنبياء والمرسلين؛ فلا مانع من تمثيلهم إذا كان الهدف من ذلك نبيلًا؛ كتقديم صورةٍ حسنةٍ للمشاهد، واستحضار المعانى التى عاشوها، وتعميق مفهوم القدوة الحسنة من خلالهم، مع الالتزام باعتقاد أهل السنة فيهم؛ من حبهم جميعًا بلا إفراط أو تفريط، وكذلك التأكيد على حرمة جميع الصحابة؛ لشرف صحبتهم للنبى ﷺ، والتوقير والاحترام لشخصياتهم، وعدم إظهارهم فى صورة ممتهنة، أو الطعن فيهم والاستخفاف بهم والتقليل من شأنهم.

ويُستَثْنَى من هذا التمثيل فى الأعمال الفنية: "العشرة المبشرون بالجنة، وأمهات المؤمنين، وبنات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وآل البيت الكرام؛ فلا يجوز تمثيلهم".

وقال مفتى الجمهورية: إن الأعمال الفنية الهادفة التى تعالج القضايا المجتمعية، وأهمها الأفكار المتطرفة من الوسائل المحمودة وتأثيرها كبير على العقل والوعى، ولا بأس بالفن الهادف المنضبط بالضوابط الأخلاقية والشرعية والقانونية ما دام يرقى بالمشاعر ويهذِّب النفوس ويبنى الإنسان.

وأوضح أن دار الإفتاء المصرية مهمومة كثيرًا بقضايا المجتمعين المصرى والعالمى وذلك ليس وليد اللحظة بل هو كائن منذ سنوات بعيدة، لافتا إلى أنه منذ سنوات صدرت إحصائية تؤكد أن 50% من المقاتلين بتنظيم داعش الإرهابى من المسلمين فى الدول غير المسلمة، وهذا أوجب علينا الاهتمامَ بحال المسلمين فى هذه الدول، وخاصة الشباب، فقدَّمنا جهودًا كبيرة لتأهيل الشباب المتصدر للدعوة والإفتاء. ومن ثم خصصنا مؤتمرًا عالميًا للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم فى 2016م تحت عنوان "التكوين العلمى والتأهيل الإفتائى لأئمة المساجد للأقليات المسلمة" تحت رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور كبار الشخصيات الدينية فى مصر والعالم وعدد من الوزراءِ، والسفراءِ، والعلماءِ، ورجالِ الدولةِ، ورجالِ الصحافةِ والإعلامِ، وركَّز المؤتمر على واقع الجاليات المسلمة الذى يزداد صعوبة يومًا بعد يوم فى ظل ظاهرة الإسلاموفوبيا، وهذا فيه دلالة على اهتمام دار الإفتاء بالشأن الخارجى للمسلمين.

وأضاف مفتى الجمهورية، لقد توالت المؤتمرات بعد ذلك، والأنشطة التى تهتم بحال المؤسسات الإفتائية فى الداخل والخارج، ولعل أهمها المؤتمر العالمى السادس للأمانة العامة، وكان بعنوان: "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى .. تحديات التطوير وآليات التعاون"، الذى انعقد يومَى الثانى والثالث من أغسطس الماضى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وصدرت عن هذا المؤتمر مجموعةٌ من المبادرات والفعاليات التى كانت بمنزلة نقلة نوعية فى سياق التحول الرقمى داخل المؤسسات الإفتائية وتفعيله فى ظل تطوير آليات التعاون والتكامل بينها، وخاصة فى مواجهة الأزمات والجوائح كجائحة كورونا.