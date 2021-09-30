فيديوجراف.. الرئيس يطلع على جهود دعم الصناعة

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة إقامة المجمعات الصناعية فى أنحاء الجمهورية وتحفيز الصناعة.





ويوضح الفيديوجراف أبرز ما جاء فى الاجتماع. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من المجمعات الصناعية قيد الإنشاء، كما وجه بدراسة إنشاء مجمعات إضافية خاصة فى مجال إنتاج مستلزمات الصناعة. كما عرضت نيفين جامع وزيرة الصناعة الموقف التنفيذى لاستكمال المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وتم عرض نتائج حصر الأرضى المخصصة للأنشطة الصناعية ولم يتم استغلالها وأفضل السبل للتعامل.

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