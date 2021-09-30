/652713/قرعة-بطولة-العالم-للكرة-الطائرة-مصر-تتواجد-مع-المجموعة-الحديدية

أقيمت اليوم قرعة بطولة العالم رجال لكرة الطائرة، والتي سوف تقام في روسيا الصيف المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتتواجد مصر مع مجموعة حديدية للغاية، وستكون بجانب هولندا، الأرجنتين، وإيران.

وتشارك قارة أفريقيا بـ 3 منتخبات وهم، مصر وتونس والكاميرون، وتتواجد الفراعنة بعدما صعدت من التصنيف العالم.

بينما تشارك تونس والكاميرون أبطال القارة بالمركزين الأول والثاني.

وجاءت تونس في المجموعة الأولى ومعها، روسيا، بورتريكو، وصربيا.

بينما جاءت مجموعة الكاميرون في المجموعة الرابعة بجانب، فرنسا، ألمانيا، سلوفينيا.

حصاد الفراعنة اليوم في بارالمبياد طوكيو.. هاني عبدالهادي يتوج بالميدالية البرونزية.. وزياد كحيل يفشل في التأهل لنهائي السباحة.. ومنتخب كرة الطائرة يسحق اليابان

أقيمت اليوم الأحد، العديد من منافسات البعثة المصرية في النسخة الحالية من دورات الألعاب البارالمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 4 سبتمبر.

رفع الأثقال

- توج هاني عبد الهادي، لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، بالميدالية البرونزية، خلال منافسات رفع الأثقال لوزن 88 كجم، وبتلك الميدالية حققت البعثة المصرية الميدالية السادسة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

- احتلت أمل محمود، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، المركز الرابع خلال منافسات وزن 73 كجم وبفارق كيلو واحد عن بطلة فرنسا صاحبة الميدالية البرونزية.

قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة

- حققت جيهان حسن لاعبة رفع الأثقال المصرية المركز السادس فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 برفع 110 كجم فى منافسات وزن 79 كجم.

- أنهى محمد السيد منافسات نهائي رفع الأثقال لوزن 97 كجم في المركز السادس، ولم ينجح محمد السيد في الرفعتين الأولى والثانية بوزن 200 كجم قبل أن يرفع الأخيرة بنجاح بنفس الوزن.

السباحة

- فشل السباح المصري زياد كحيل في التأهل لنهائيات لسباق 100 متر صدر SB4، وذلك بعد احتلاله المركز الحادي عشر في الترتيب النهائي، بزمن قدره دقيقة و 59.02 ثانية.

- حصدت ملك عبد الشافى لاعبة منتخب مصر في السباحة، المركز الثامن فى ترتيب منافسات 100 م صدر، حققت ملك عبدالشافي المركز الثامن بدورة بارالمبياد طوكيو 2020، وذلك بعدما استغرقت زمن قدره 2:14.68 دقيقة بمنافسات الدور النهائي.