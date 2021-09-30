/652725/كيروش-يعلن-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-مصر-أمام-ليبيريا

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيلة الفراعنة، للقاء التجريبي الأول، تحت قيادة المدرب البرتغالي، استعدادا لتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي منتخب مصر أمام ليبيريا في أولى التجارب الودية استعدادا لمباراة ليبيا بتصفيات كأس العالم الشهر القادم.

ويلعب منتخب مصر هذه المباراة بدون اللاعبين المحترفين، نظراً لتواجدهم في الدوريات الأوروبية خلال هذا الأسبوع.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأساسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو.

وائل جمعة: كارلوس كيروش لا يضم أي لاعب لمنتخب مصر إلا بمعايير فنية.. والمنتخب ملك للجميع

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".

تشكيل منتخب مصر أملم ليبيريا

وزاد" منتخب مصر مفتوح للجميع، ونريد تواجد أفضل العناصر بشكل متميز، ونريد إظهار اللاعبين وأن نصل لهم أن منتخب مصر للجميع وهذا هو الأهم، وكارلوس كيروش لا يضم أي لاعب إلا بمعايير فنية محددة".

وتابع" كان هناك تواصل مع والد هيثم حسن اللعب المصري، ولكنه قرر أن يفكر كثيراً حتى يعطي القرار النهائي وأكدنا له أننا لن نتواصل مرة أخرى لأن مصر لا تضع في مقارنة مع أي منتخب آخر مع الإحترام للجميع".

واختتم" رسالة لكل اللاعبين أنه لا يوجد أي ضمانات للاعبين من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة".

وائل جمعة: لن يتم مجاملة أي لاعب على حساب منتخب مصر.. وحسن شحاتة كان يضم لاعبي الأهلي لأنهم الأفضل فقط

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".