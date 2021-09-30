/652732/مصادر -لـتحيا-مصر-النائبة-نورا-على-رئيسا-للجنة-السياحة-والطيران-المدنى-بدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

قالت مصادر لـ«موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائبة نورا على للجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، وذلك بدور الانعقاد الثانى، لاستكمال ومواصلة مهام اللجنة رقابيا وتشريعيا بما يتوافق مع جهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الفصل التشريعى الثانى.

دوت الخليج

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

مصادر لـ«دوت الخليج»: النائبة نورا على رئيسا للجنة السياحة والطيران المدنى بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، طوال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب قدمت شكل ولون مختلف للجنة حيث إقتحمت العديد من الملفات وناقشت الكثير من الموضوعات التى تهم المواطن والوطن، بجانب المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية.

المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم.، كانت من أولويات عمل اللجنة بجانب المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع السياحة، المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعى (بحضور ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية)وأيضا المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع السياحة، المتعلقة بوزارة المالية (بحضور ممثلو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية).

مصادر لـ«دوت الخليج»: النائبة نورا على رئيسا للجنة السياحة والطيران المدنى بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

الجهود تضمنت الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية، وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعيه تحافظ علي سمعة مصر سياحيا وتطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعدادات المحافظة لاستقبال عودة السائحين، وكذا خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدينة، استعدادا لعودة السياحةوالاستماع إلى مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين علي ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الارشاد السياحي.

أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.