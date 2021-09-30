صور.. سفير مصر يسلم أوراق اعتماده لرئيس جيبوتى

جدة - نرمين السيد - وهنأ الرئيس الجيبوتى السفير المصرى على مهمته الجديدة، مشيراً إلى الزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى مايو الماضى، ومعبراً عن امتنانه لاهتمام الرئيس بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ودفعها إلى الأمام، موضحًا أن ثمار الزيارة الرئاسية انعكست بشكل سريع فى دفع العديد من المشروعات المشتركة.

كما حرص الرئيس الجيبوتى على إبداء التزام بلاده حكومةً وشعباً بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا توجيهه كافة المؤسسات الجيبوتية بالعمل على تذليل أى عقبات قد تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

من جانبه، حرص السفير حسام الدين رضا على التأكيد على الأهمية التى توليها القيادة السياسية المصرية للعلاقات مع جيبوتى الشقيقة، مؤكدًا على ما تمثله متابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى جيبوتى وتعزيز كافة محاور العلاقات الثنائية من أولوية فى مُستهل مهمته الجديدة.