مجلس الدولة يكرم الموظفين الإداريين بسبب عملهم المتميز

جدة - نرمين السيد - حرصت إدارة مجلس الدولة على تنظيم احتفالية تكريم تشمل جميع الوظائف داخل أقسام مجلس الدولة الثلاثة "القضائى، والفتوى، والتشريع"، فضلًا عن الموظفين بجميع الوظائف التخصصية والفنية والكتابية والحرفية والخدمة المعاونة.





وشمل التكريم الموظفين من الجنسين، وكذا ذوى الإعاقة، والحاصلين على درجة الدكتوراة، وأيضًا الموظفين بفروع مجلس الدولة بالمحافظات المختلفة، وكذلك المنتدبين، وقد تمثل التكريم فى منح الموظف المُتميز شهادة تقدير فضلًا عن مُكافأة تشجيعية رمزية.

جاء ذلك فى إطار حرص إدارة مجلس الدولة على إثابة الموظفين المُتميزين تشجيعًا لهم على بذل المزيد من الجُهد وتحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، وهو ما يعود بالنفع على تقديم خدمة العدالة الإدارية للمتقاضين ويتماشى مع سياسة الدولة لسرعة إنهاء مصالح المواطنين.



ويأتى هذا التكريم ضمن اللقاء السنوى الذى يعقده المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه كرسوع الأمين العام، بموظفى المجلس حيث يتم خلاله مناقشة العديد من الموضوعات التى تخص شؤونهم الوظيفية والاجتماعية والصحية، باعتبار أنهم شركاء فى الإنجاز والنجاح غير المسبوق فى العمل.

يذكر أن أن أحد موظفى المجلس المكرمين قد ذكر أنه خلال عمله بمجلس الدولة والذى جاوز 37 عامًا لم ير هذا التكريم غير المسبوق والتقدير المشكور للجهد المبذول، ووجه الشكر لإدارة المجلس لتكريمهم بهذا الشكل الرائع.

وأكد المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على أن الاستثمار فى الموارد البشرية يُعد ضمن أهم أوجه الاستثمار باعتبارهم ضمن أهم موارد الدولة.

ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر للموظفين فى أقسام المطالبات لما بذلوه من جهد فى تحصيل حقوق الدولة والرسوم القضائية، لما أسفر عنه هذا الجهد من تحصيل مبالغ غير مسبوقة، وطالب جميع المكرمين بالاستمرار فى بذل هذا الجهد، كما وجه الشكر الجزيل لهم للانضباط والالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحسين الصورة الذهنية عن المجلس أمام المتقاضين.