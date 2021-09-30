رئيس جيبوتى يشيد بالزخم غير المسبوق للعلاقات مع مصر  

جدة - نرمين السيد - أشاد رئيس جمهورية جيبوتى إسماعيل عمر جيلة، بالزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على خلفية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى جيبوتى فى شهر مايو الماضى.





جاء ذلك خلال استقبال رئيس جيبوتى، اليوم الخميس، السفير حسام الدين رضا لتقديم أوراق اعتماده سفيراً لجمهورية مصر العربية لدى جيبوتى.

وهنأ الرئيس الجيبوتى خلال اللقاء السفير المصرى على مهمته الجديدة، وأعرب عن امتنانه لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين ودفعها إلى الأمام، موضحًا أن ثمار الزيارة الرئاسية انعكست بشكل سريع فى دفع العديد من المشروعات المشتركة.

كما أكد الرئيس الجيبوتى على التزام بلاده حكومةً وشعباً بتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا توجيهه كافة المؤسسات الجيبوتية بالعمل على تذليل أى عقبات قد تعترض تطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ومن جانبه، أشار السفير حسام الدين رضا إلى الأهمية التى توليها القيادة السياسية المصرية للعلاقات مع جيبوتى الشقيقة.

وأكد على ما تمثله متابعة تنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية الأخيرة إلى جيبوتى وتعزيز كل محاور العلاقات الثنائية من أولوية فى مُستهل مهمته الجديدة.