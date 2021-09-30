متحدث الوزراء: الدراسة ستبدأ فى موعدها ولن يكون هناك أى تأجيل

جدة - نرمين السيد - وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتجاها هذا العام لأن يكون هناك حضور فعلى سواء فى المدارس أو الجامعات.
وأوضح أن العام الدراسى الجديد سيكون أكثر أمانا من الأعوام السابقة؛ حيث "إننا طبقنا قرارات إلزامية فى اللقاحات لكل من له صلة بالعملية التعليمية فوق سن 18 سنة، سواء فى المدارس أو فى الجامعات المصرية".
وناشد الطلاب من 18 عاما بالتوجه إلى مراكز الشباب لتلقى التطعيم لمواجهة فيورس كورونا، لأن عملية تلقى اللقاح أصبحت سهلة وميسرة، وأضاف أن هناك 270 مركز شباب فى عموم الجمهورية لتلقى لقاح كورونا وكلها قريبة من السكن، وكل محافظة بها أكثر من مركز شباب، ودون اشتراط التسجيل المسبق.
وتابع: "أى طالب فى الجامعة يستطيع التوجه مباشرة دون أن يسجل مسبقا وسيتم التسجيل له وإعطاءه اللقاح على الفور"، موضحا أننا نسير فى اتجاه إعطاء التطعيمات لكل من هو فوق 18 سنة، وباكتمال ذلك سيكون لدينا عام دراسة أكثر أمانا من أى عام دراسى آخر".
وأكد أن الإجراءات الاحترازية سيتم تطبيقها فى جميع المدارس، موضحا أن من يرفض الحصول على اللقاح سيكون عليه إحضار شهادة PCR كل أسبوع بأنه ليس لديه كورونا، وسيتحمل تكاليف الشهادة بنفسه، أما الموظف الذى لن يحضر شهادة PCR، ويرفض تناول اللقاح لن يكون مسموح له بعد تاريخ محدد بالدخول للمدرسة وستعتبر هذه الفترة فترة انقطاع عن العمل.
ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى أنه لا يجب أن يكون التعليم عن بعد هو الوسيلة الأساسية، وذلك لأن هناك شكوى كثيرة من أولياء الأمور عن تراجع مستوى الطلاب مع التعليم عن بعد وعدم الحضور الفعلى.
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