غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى 3 أيام تبدأ غدا لأعمال الصيانة

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه على الكوبري، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني من أعلي بواقع غلق عدد "1" حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد الجمعة، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد القادم على أن تكون الأعمال على مدار "24" ساعة علما بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأكدت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية.