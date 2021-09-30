رئيس هيئة قضايا الدولة: التدريب أساس الترقى ونقدم دورات تدريبة لموظفى المحليات

قال المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، يتم تنظيم دورة تدريبية مع وزارة الاتصالات للعمل على التحول الرقمى، وهناك دورات تدريبية، ولابد من أن يحضرها أعضاء الهيئة لاستكمال ترقيته الدورية خاصة في الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وكشف رئيس الهيئة، في حوار خاص مع قناة اكستر نيوز، عن امتلاك الهيئة لـ 55 فرع فى جميع المحافظات، وأن المشروع الخاص بالتدريب متطور جدا والدولة تشجع التدريب، وهناك دورات تدريبية لأعضاء الشئون القانونية بالمحليات على مدار يومين والدورة تساعده في الحصول على مستندات والرد على الدعوى نفسها.

وحال الدفاع عن الدولة في دعوى أو قضية لابد من وجود مستندات ومحررات رسمية ، مؤكداً ان هذا يصب في مصلحة الدولة ويحقق العدالة الناجزة ويوسع مدارك الموظفين فيها .

وعن التعين والالتحاق في وظيفة مندوب مساعد لخريجي القانون والحقوق، أوضح المستشار حسين فتحى، أنه لا يوجد وساطة في التعيين، والكفاءة هى المعيار الوحيد، ونستوعب جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية، خاصة أن الهيئة مدرسة في القانون وتعلم جميع أنواع القوانين.

وأشار أن اختيار الأعضاء الجدد من وظيفة مندوب مساعد لخرجي دفاعات تظلمات 2012، ودفعتى 2013، 2014 تم نظرها وفحصها بشفافية والكفاءة والمجموع الكبير هو معير الاختيار.