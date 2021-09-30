فاروق جعفر: «خلينا نتكلم كورة» محمد شريف وأكرم توفيق غير مؤهلين للعب دولياً مع منتخب مصر

/652733/فاروق-جعفر-خلينا-نتكلم-كورة-محمد-شريف-وأكرم-توفيق-غير-مؤهلين-للعب-دوليا-مع-منتخب-مصر

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب اختيار لاعبي المنتخب، بناء على مستوى اللاعب قبل إعلان الأسماء من جانب المدير الفني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيريا" تاريخ اللاعب لا يشفع له في التواجد مع منتخب مصر، ولكن الأداء هو الثابت والمحدد فقط للحكم على مستوى تواجده خلال المباريات الهامة".

وزاد" منتخب مصر يمر بظروف صعبة للغاية، نظراً لعدم وجود دوري عام أو كأس مصر، ولابد أن يتواجد الإنسجام بين اللاعبين وربط الخطوط ببعضها البعض للظهور بشكل جيد وبرغم أن المباراة ودية ولكن لا يجب أن تخسر مصر".

وواصل" لاعب المنتخب يختلف عن لاعب النادي، فالتواجد في الأندية يكون المدرب مجبر على اللاعب عكس المنتخب الذي يتواجد به عدد كبير من اللاعبين، والكثافة في الاختيارات غير جيدة مع المنتخبات".

واختتم" محمد شريف لاعب مستجد، ولا يرتقى للاعبين الدوليين مع منتخب مصر، ونفس الأمر لأكرم توفيق ومصطفى فتحي، ويجب أن يتم توفير الدعم الكامل لمحمد شريف للظهور دولياً بشكل كبير وجيد خلال الفترة القادمة".

وائل جمعة: كارلوس كيروش لا يضم أي لاعب لمنتخب مصر إلا بمعايير فنية.. والمنتخب ملك للجميع

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".

فاروق جعفر يتحدث عن محمد شريف وأكرم توفيق

وزاد" منتخب مصر مفتوح للجميع، ونريد تواجد أفضل العناصر بشكل متميز، ونريد إظهار اللاعبين وأن نصل لهم أن منتخب مصر للجميع وهذا هو الأهم، وكارلوس كيروش لا يضم أي لاعب إلا بمعايير فنية محددة".

وتابع" كان هناك تواصل مع والد هيثم حسن اللعب المصري، ولكنه قرر أن يفكر كثيراً حتى يعطي القرار النهائي وأكدنا له أننا لن نتواصل مرة أخرى لأن مصر لا تضع في مقارنة مع أي منتخب آخر مع الإحترام للجميع".

واختتم" رسالة لكل اللاعبين أنه لا يوجد أي ضمانات للاعبين من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة".