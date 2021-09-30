/652736/تقارير-إسبانية-برشلونة-يقترب-من-ضم-محمد-صلاح-بطلب-خوان-لابورتا

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، طلب بإهتمام النادي بالتواصل مع الفرعون المصري محمد صلاح، في العام القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يواجه الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة من العديد من الأزمات في خط الهجوم بعد رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الإنتقالات الصيفية، للفريق الفرنسي باريس سان جيرمان.

تقارير كاتالونية

وحسب مجلة "le10sport" الفرنسية نقلًا صحيفة "El Nacional" الكتالونية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع محمد صلاح بنهاية الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن لابورتا يشعر بخيبة أمل من أداء المُهاجم الهولندي لوك دي يونج، ويفكر جديًا في ضم محمد صلاح.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة يأمل أن يوافق ليفربول على التفاوض لبيع محمد صلاح، لتجنب رحيله بالمجان عن الريدز.

محمد صلاح لديه عقد مع ليفربول ينتهي بعد عامين في الثلاثين من يونيو 2023، ولكن مو لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة الريدز بشأن التجديد بسبب المطالب المادية لـ صلاح.

أحداث مباراة ليفربول وبورتو

وشهد اللقاء تألق الفرعون المصري محمد صلاح وتسجيلة لهدفين قبل أن يخرج بديلاً في الدقيقة 66 من شوط المباراة الثاني.

تمكن الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 17 من الشوط الأول من المباراة بعد متابعة لتسديدة دييجو جوتا التي إرتدت من الحارس ثم وضعها محمد صلاح في الشباك لتصبح النتيجة تقدم نادي ليفربول بهدف مقابل لاشي

ومع بداية الشوط الثاني كثف فريق ليفربول محاولاتة من أجل مضاعفة النتيجة حتي تمكن الفرعون محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني له في المباراة والثالث لفريق ليفربول لتصبح النتيجة3-0.

أهداف مباراة ليفربول وبورتو

ثم يسجل فريق بورتو البرتغالي هدف تقليص الفارق عن طريق مهدي طارمي وتصبح النتيجة 3-1.

ويأتي البديل فريمينو ويضيف هدف أخر لفريق ليفربول في الدقيقة 80 وتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

ويعود فيرمينيو من جديد ويسجل الهدف الثاني لة في المباراة والخامس لمصلحة فريق ليفربول لتنتهي المباراة بفوز ليفربول بنتيجة 5-1 ويتصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط..