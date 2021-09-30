حريق هائل يلتهم حظيرة مواشي ويسفر عن مصرع طفلين

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دوت الخليج

وتعود التفاصيل الواقعة بالفحص اتضح اندلاع حريق بحظيرة مواشى بمنطقة الملقة التابعة لمركز إيتاي البارود، وأسفر الحريق عن وفاة كل من «ياسين. ا. ص، 6 سنوات وشقيقه »«مالك. ا .ص" 5 سنوات» وعلي الفور تم دفع سيارة اسعاف وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتي بمستشفى ايتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة.

هذا وأصدر المستشار النائب العام اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

كما تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية أشارت المعلومات إلى إضطلاع الإخوانی یحیی مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط بإعتباره أحـد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخـوانـي المحبوس صفوان ثابت .. حيث كلفه الأخير بإستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والإلتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانـات الإقتصادية المملوكة للتنظيم .