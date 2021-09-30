/652739/يد-الزمالك-يحقق-الفوز-على-البنك-الأهلي-بدوري-المحترفين

حقق الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك الفوز على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 29/24 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة دلفي بالإسكندرية بالجولة الخامسة من دورى المحترفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح الزمالك من حسم نتيجة الشوط الاول من المباراة بنتيجة 18/10 في مشهد متكرر بين الفريقين وسيطرة من قبل الفريق الملكي.

ومن المقرر أن يواجه الفريق في السادسة مساء غد في الجولة السادسة مع فريق 6 أكتوبر على صالة 6 أكتوبر.

‎ويقود الفريق فنيًا الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا و حمادة الروبي مدرب و حمادة عبدالباري مدير إداري و ماريو مدرب أحمال و ‎دكتور عمرو علي رئيس الجهاز الطبي و ماركو دكتور العلاج الطبيعي و مصطفى السني مدلك الفريق.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

أبرز أحداث المباراة

وظهر المستوى الدفاعي للفريقين أكثر من الشكل الهجومي حتى الآن، واستحوذ بيراميدز على الكرة بشكل أكبر.

ويخوض الزمالك مباراته الودية أمام بيراميدز في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر المقبل.

وكان حرص "شيكابالا" لاعب الفريق بنادي الزمالك على حضور مباراة فريقه الودية أمام بيراميدز.

وتابع شيكابالا المباراة من المقصورة ثم اتجه لأرض الملعب لمصافحة الجهاز الفني وزملائه بالفريق.

أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك 4 تغييرات في التشكيلة الأساسية للفريق مع بداية الشوط الثاني من ودية بيراميدز المقامة حاليا على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ودفع كارتيرون بحازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي ومحمد أشرف "روقا" بدلا من محمود عبد العزيز وإسلام جابر بدلا من أشرف بن شرقي وعمر السعيد بدلا من سيف الدين الجزيري.

تشكيل الزمالك في المباراة:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة – محمد عبد الغني – محمود علاء – حمزة المثلوثي

خط الوسط: إمام عاشور – محمود عبد العزيز – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – يوسف أوباما

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.