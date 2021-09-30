/652742/ناشئي-الزمالك-يحققون-الفوز-في-ليلة-تعادل-الفريق-الأول-مع-بيراميدز

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالزمالك مواليد ٢٠٠٦ الفوز، على نظيره الترسانة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء استعدادا لبطولة الجمهورية للناشئين التى ستنطلق شهر أكتوبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل أهداف الزمالك في المباراة كلا من علي نوفل ، عمر خضر ، أيمن أمير عبدالعزيز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ من محمد عمر النور مدربا، عصام هلال مدرب مساعد، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى، خالد عمران إداري الفريق، ماهر محمد على أخصائي علاج طبيعي، يوسف سيد رمضان مهمات.

وفي سياق متصل حرص عصام عبده المدرب العام لمنتخب مصر مواليد ٢٠٠٦ وأعضاء الجهاز المعاون معه، على مشاهدة اللقاء لمتابعة اللاعبين.

نتيجة مباراة الزمالك مواليد 2003 وبتروجيت

كما حقق مواليد ٢٠٠٣ الفوز ودياً على نظيره بتروجت بهدف دون رد في إطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء استعدادا لبطولة الجمهورية للناشئين التى يحمل لقبها الفريق الأبيض.

وأحرز هدف الزمالك في المباراة اللاعب ماجد هاني.

ويتكون الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ من أحمد عبد الرؤوف مدربا، عامر صبرى مدرب مساعد، حسام أسامة مدرب مساعد، أيمن الطويل مدرب حراس مرمى، محمد عبد الرحيم “ميشو” إداري الفريق، محمد حسين أخصائي علاج طبيعي، سيد جاد مهمات.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

أبرز أحداث المباراة

وظهر المستوى الدفاعي للفريقين أكثر من الشكل الهجومي حتى الآن، واستحوذ بيراميدز على الكرة بشكل أكبر.

ويخوض الزمالك مباراته الودية أمام بيراميدز في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر المقبل.

وكان حرص "شيكابالا" لاعب الفريق بنادي الزمالك على حضور مباراة فريقه الودية أمام بيراميدز.

وتابع شيكابالا المباراة من المقصورة ثم اتجه لأرض الملعب لمصافحة الجهاز الفني وزملائه بالفريق.