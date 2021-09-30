/652745/التعادل-السلبي-يحسم-الشوط-الأول-بين-مصر-وليبيريا

انتهت أحداث الشوط الأول بين المنتخب الوطني ومنتخب ليبيريا، بالتعادل السلبي بدون أهداف في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباراة على ضغط من قبل الفريقين في اللقاء، في محاولة تجربة العديد من العناصر من قبل الطرفين استعدادا لتصفيات كأس العالم للقارة الإفريقية.

ويقود البرتغالي كارلوس كيروش المنتخب المصري في اول ظهور له مع الفراعنة، بعد رحيل الدولي المصري حسام البدري، ويأتي اللقاء لكيروش لمشاركة العديد من العناصر قبل خوض مباراة ليبيا.

ويلعب منتخب مصر هذه المباراة بدون اللاعبين المحترفين، نظراً لتواجدهم في الدوريات الأوروبية خلال هذا الأسبوع.

تشكيل مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو.

وائل جمعة

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".

تشكيل منتخب مصر أملم ليبيريا

وزاد" منتخب مصر مفتوح للجميع، ونريد تواجد أفضل العناصر بشكل متميز، ونريد إظهار اللاعبين وأن نصل لهم أن منتخب مصر للجميع وهذا هو الأهم، وكارلوس كيروش لا يضم أي لاعب إلا بمعايير فنية محددة".

وتابع" كان هناك تواصل مع والد هيثم حسن اللعب المصري، ولكنه قرر أن يفكر كثيراً حتى يعطي القرار النهائي وأكدنا له أننا لن نتواصل مرة أخرى لأن مصر لا تضع في مقارنة مع أي منتخب آخر مع الإحترام للجميع".

واختتم" رسالة لكل اللاعبين أنه لا يوجد أي ضمانات للاعبين من أجل حجز مكان أساسي مع منتخب مصر خلال الفترة القادمة".

مصطفي محمد

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أنه على تواصل دائم مع مصطفى محمد، مهاجم جالاتا سراي التركي، وأن تواجده في معسكر المنتخب القادم وارد.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" تحدثت مع مصطفى محمد حول الأزمة الأخيرة التي حدثت مع منتخب مصر، ونحتاجه كثيراً خلال الفترة القادمة، نظرا لعدم وجود عدد وافر من المهاجمين في الخط الأمامي".