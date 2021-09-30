/652746/توافد-الأهالى-لأداء-واجب-العزاء-في-وفاة-عريس-قبل-زفافة-بالبحيرة-صور

خيم الحزن الشديد على قرية الدورية التابعة لمركز ابو حمص بالبحيرة بعد وفاة الشاب مسعود يحيي أبو خضره، أثناء الاحتفال مع أصدقائه ليلة زفافه، وذلك في مشهد تقشعر له الأبدان جعل الجميع في حالة من الدهشة والذهول أصابت جموع المشاركين في ليلة الزفاف ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

توافد الأهالى لأداء واجب العزاء في وفاة عريس قبل زفافة بالبحيرة «صور»

وتوافد المئات من الأهالى على منزل عائلة ابو خضره لتقديم واجب العزاء ومواساة أسر عريس البحيرة المتوفي قبل ليلة زفافة بساعات وذلك بسرداق العذاء المقام امام منزل العائلة بقرية الدراوية بمركز ابو حمص.

وكان قد شهدت مدينة أبوحمص مساء أمس الأربعاء، واقعة مأساوية حيث توفي الشاب مسعود يحيي أبو خضره، أثناء الاحتفال مع أصدقائه ليلة زفافه، وذلك في مشهد تقشعر له الأبدان وحالة من الدهشة والذهول التي أصابت جموع المشاركين في ليلة الزفاف.

واستعد الشاب مسعود لحفل زفافه حيث عقد قرانه قبل أيام بمشاركة أسرته وسط جو يسوده الفرحة والسرور، ابتهاجا بعقد زواجه، كما شارك في ذبح وليمة العرس قبل ساعات قليلة من وفاته، ثم شارك أصدقائه في حفل ليلة الزفاف بالرقص، حتى سقط مغشيا عليه، وسط صدمة الحضور بالعرس الذي تحول لمآتم.