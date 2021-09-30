جدة - نرمين السيد - ويجرى حاليا أعمال التخطيط المرورى للطريق بعد الانتهاء من إنشاء أرصفة المشاة، وتركيب أعمدة الإنارة والنخيل لإضفاء المظهر الجمالى على الطريق. وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق، بسرعة الانتهاء من أعمال التخطيط المرورى للطريق، لتتكامل التنسيق العام للطريق والذى تغير بالكامل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. بدء أعمال التخطيط المرورى للبر الغربى لطريق المريوطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.