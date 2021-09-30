وزير العدل يرفع رسوم حجز سيارة التوثيق المتنقلة للأفراد والشركات

جدة - نرمين السيد - وتضمن القرار أن هذه الرسوم بالإضافة للرسوم المُقررة قانوناً للمُحرر المطلوب توثيقه. يبدأ العمل بقرار وزير العدل القرار رقم 6167 لسنة 2021 اعتبارًا من السبت الموافق 2 أكتوبر.

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