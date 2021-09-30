”الصحة”: إطلاق 3 قوافل طبية بالمحافظات ضمن ”حياة كريمة” ..غدا  

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف تعريفى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن إطلاق 3 قوافل طبية، غدا الجمعة ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية الآتية: "نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال الباطنة - الأنف والأذن العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية خدمات الأشعة والتحاليل"، وذلك بمحافظات (الجيزة - جنوب سيناء - الغربية).
يأتى هذا ضمن سلسلة متواصلة من الحملات المماثلة في شتى محافظات الجمهورية، لتقديم الكشف والعلاج مجانا للمواطنين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.
من ناحية أخرى، تواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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