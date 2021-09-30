/652748/مصادر-لـتحيا-مصر-النائب-محمد-مرعي-رئيسا-للجنة-المشروعات-الصغيرة-بدور-الانعقاد-الثانى-لمجلس-النواب

قالت مصادر لـ«موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب، توافقت على رئاسة النائب محمد مرعي للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وذلك بدور الانعقاد الثانى، لاستكمال ومواصلة مهام اللجنة رقابيا وتشريعيا بما يتوافق مع جهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الفصل التشريعى الثانى.

دوت الخليج

يأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

مصادر لـ«دوت الخليج»: النائب محمد مرعي رئيسًا للجنة المشروعات الصغيرة بدور الانعقاد الثانى لمجلس النواب

وتضمن الجدول أيضا الإعلان الاعتــذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرســــائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس أيضا يوم الأحد الجلسة الثانية فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.