/652751/التحضير-لأكبر-مؤتمر-علمي-للتغيرات-المناخية-بجامعة-الأزهر-خلال-نوفمبر-القادم

بحضور ورئاسة أ.د محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الازهر وعمداء بعض الكليات أ.د جمال عبد ربه عميد كلية الزراعة وأ.د أحمد مرجان عميد الشريعة والقانون بدمنهور، و أ.د خلود عميدة تجارة أسيوط واستاذة الجامعات، ود. مصطفي الشربيني رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ود. كتور عبد الرحيم الديوي نائب رئيس مبادرة المبادرة للمكتب التنفيذي.

دوت الخليج

انعقد اجتماع اليوم الخميس الموافق ٣٠ سيتمبر ٢٠٢١ بجامعة الازهر الشريف للتحضير للمؤتمر الدولي العلمي بعنوان " التغيرات المناخية.. التحديات والمواجهة " حيث تقرر انعقاده في الفترة من ٢٨ الي ٣٠ نوفمبر ٢٠٢١ بحضور الوزارات المعنية بالمناخ والهيئات الدولية بقاعة مؤتمرات الازهر الشريف وسوف يتم تدشين في أولي جلساته مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي " سفراء المناخ ".

يأتي هذا المؤتمر في ظل سعي مصر لاستضافة مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP27 العام القادم بحضور زعماء العالم ، وسوف يقدم المؤتمر ابحاث ودراسات علمية محكمة في المناخ وكيفية تجاوز هذه الأزمة لتكون احد العوامل العلمية لمؤتمر الأطراف العام القادم.

وقال أن أطلاق مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي " سفراء المناخ " تمثل نقطة انطلاق لتجميع مليون شاب من شباب الجامعات لمواجهة كوارث المناخ ، وتأتي المبادرة انطلاقا من مصر على وجه الخصوص لمواجهة أحد أكبر التحديات في التاريخ، والتي تتطلب معالجة حالة الطوارئ المناخية التي نواجهها وتؤثر علي التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

وقال د. مصطفي الشربيني رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي أن ما نقوم به في حياتنا اليومية له شكل من أشكال التأثير على المناخ، وكأفراد نحتاج إلى تحمل بعض المسؤولية عن ذلك، فقد جمعنا مجموعة من قادة المجتمع في مصر وفي العالم أيضا ويتم تدريبهم تأهيلهم كسفراء للمناخ يقومون بتجميع مليون شاب لديهم الدافع القوي لحماية كوكبنا وهم المتحمسون والملتزمون باتخاذ إجراءات مناخية وان ذلك سوف يساعدنا على زيادة الوعي بالعمل الرائع الذي نقوم به ويتم تدشين مشاريع مناخية لتدريب شباب الجامعات وتوعية المجتمع وبعض المشاريع التي تحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري