محترفي الزمالك يستعدون لمغادرة القاهرة.. تعرف على التفاصيل

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تقرر سفر ثلاثي الزمالك المحترفين، أشرف بن شرقي، حمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، غدا الجمعة، وذلك من أجل التواجد مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيسافر الثاني حمزة المثلوثي، وسيف الدين الجزيري، غلى تونس من أجل التواجد مع معسكر المنتخب الوطني، استعدادا لمباريات تصفيات كأس العالم 2022.

وتلعب تونس أمام موريتانيا خلال فترة التوقف القادمة ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابطة.

وسيتواجد أشرف بن شرقي، لاعب المنتخب المغربي، في تدريبات أسود الأطلس استعدادا لمبارتي غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

إيهاب جلال: تجربة الزمالك الودية مفيدة للغاية.. ونستعد للدوري العام والكونفدرالية بشكل ممتاز

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، أن تجربة اللقاء الودي أمام الزمالك كانت جيدة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات عقب المباراة للمركز الإعلامي" كان لدينا 6 غيابات أساسية أمام الزمالك، ورغم ذلك قدمنا مباراة كبيرة من الناحية الفنية والخططية".

سفر محترفي الزمالك

وزاد" اللعب أمام الزمالك كان بمثابة التجهيز القوي للموسم الجديد، خاصة أن بطولة الدوري تقترب من البداية خلال الفترة القادمة، وأيضا إعداد قوي لمباريات الكونفدرالية الأفريقية".

وواصل" راضي تماما على مستوى اللاعبين خلال اللقاء، وتم منح الفرصة للعناصر الشابة المميزة، وظهرت بشكل وأداء جيد للغاية، والمجموعة التي شاركت كانت مميزة للغاية".

وأكمل" لم أدفع بحسين السيد منذ بداية المباراة لأنه لم يتدرب مع الفريق كثيرا ويجب أن تكون البداية هادئة وفضلت عدم الدفع به خلال المباراة".

واختتم" نستعد خلال الفترة القادمة لمباراة عزام التنزاني في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ونسعى للصعود للدور القادم".

التعادل السلبي يحسم مباراة الزمالك وبيراميدز ودياً

انتهت مباراة الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد للموسم الجديد للدوري العام الممتتاز، وشهد على اللقاء ملعب الدفاع الجوي.

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والزمالك بالتعادل السلبي بدون أهداف، الودية التي تقام على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

وظهر المستوى الدفاعي للفريقين أكثر من الشكل الهجومي حتى الآن، واستحوذ بيراميدز على الكرة بشكل أكبر.

ويخوض الزمالك مباراته الودية أمام بيراميدز في إطار الاستعدادات لمباراة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر المقبل.