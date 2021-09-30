محمد شريف يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام ليبيريا «فيديو»

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سجل محمد شريف، مهاجم منتخب مصر الهدف الأول للفراعنة، خلال المباراة الودية أمام ليبيريا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء الهدف الأول عن طريق محمد شريف، بعد مرور 18 دقيقة من عمر الشوط الثاني، وأتسغل خطأ حارس مرمى ليبيريا، الذي لم يتمكن للتصدي لرأسية باهر المحمدي، لترتطم بالعارضة، ثم تذهب أمام شريف وحيداً أمام المرمى ليسجل الهدفالأول.

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أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب اختيار لاعبي المنتخب، بناء على مستوى اللاعب قبل إعلان الأسماء من جانب المدير الفني.

وأضاف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيريا" تاريخ اللاعب لا يشفع له في التواجد مع منتخب مصر، ولكن الأداء هو الثابت والمحدد فقط للحكم على مستوى تواجده خلال المباريات الهامة".

وزاد" منتخب مصر يمر بظروف صعبة للغاية، نظراً لعدم وجود دوري عام أو كأس مصر، ولابد أن يتواجد الإنسجام بين اللاعبين وربط الخطوط ببعضها البعض للظهور بشكل جيد وبرغم أن المباراة ودية ولكن لا يجب أن تخسر مصر".

محمد شريف يسجل لمنتخب مصر

وواصل" لاعب المنتخب يختلف عن لاعب النادي، فالتواجد في الأندية يكون المدرب مجبر على اللاعب عكس المنتخب الذي يتواجد به عدد كبير من اللاعبين، والكثافة في الاختيارات غير جيدة مع المنتخبات".

واختتم" محمد شريف لاعب مستجد، ولا يرتقى للاعبين الدوليين مع منتخب مصر، ونفس الأمر لأكرم توفيق ومصطفى فتحي، ويجب أن يتم توفير الدعم الكامل لمحمد شريف للظهور دولياً بشكل كبير وجيد خلال الفترة القادمة".

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أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن هناك معايير للجهاز الفني لمنتخب مصر من أجل إختيار العناصر الأفضل في منتخب مصر خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" الجهاز الفني لمنتخب مصر يسعى لتواجد افضل العناصر خلال الفترة القادمة لأنها هامة للغاية، وكان لابد أن يتم الاعتماد على عدد كبير من القائمة السابقة نظرا لتواجدها وخبراتها مع المنتخب".