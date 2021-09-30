/652753/من-أسرة-واحدة-مصرع-وإصابة-5-أشخاص-إثر-إنقلاب-سيارة-في-ترعة-بدمنهور

شهد 3 أشخاص مصرعهم من بينهم طفل رضيع وأصيب 2 أخرين جميعهم من أسرة واحدة، حيث انقلبت بهم السيارة التي كانوا يستقلونها بترعة مجاورة للطريق.

دوت الخليج

وعلي الفور تم الدفع بسيارات اسعاف وتم نقل الجثث الثلاثة والمصابين لمستشفى دمنهور التعليمي وجارى تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بدمنهور

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة اخطار من مأمور مركز شرطة دمنهور بانقلاب سيارة ملاكي ووفاة 3 من مستقبلها وأصالة 2 أخرين بطريق ترعة يادم بقرية زهرة البحرية بمركز دمنهور.

النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر

هذا وأصدر المستشار النائب العام اليوم الخميس الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري قرارًا بإنشاء «نيابات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية» بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية؛ لتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم المنصوص عليها في قوانين: تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار في البشر، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وما يرتبط بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة من جرائم أخرى.

إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم الاخوان الارهابي

كما تمكن قطاع الأمن الوطني من إجهاض مخطط يستهدف إعادة إحياء نشاط التنظيم من خلال العمل على إيجاد مصادر تمويل لأنشطته الإرهابية أشارت المعلومات إلى إضطلاع الإخوانی یحیی مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط بإعتباره أحـد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخـوانـي المحبوس صفوان ثابت .. حيث كلفه الأخير بإستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايـل والإلتفاف علـى إجـراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانـات الإقتصادية المملوكة للتنظيم .