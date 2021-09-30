/652754/يد-رجال-الأهلي-يفتتح-البطولة-العربية-بالفوز-على-شعب-حضرموت-الجزائري

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق شعب حضرموت اليمني، في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أقيمت المباراة على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في تحقيق الفوز بنتيجة ١٢٤-٦٩.

ويوجد فريق "رجال سلة الأهلي" على رأس المجموعة الثالثة التي تضم فرق: "وداد بوفاريك الجزائر"، وشعب حضرموت "اليمن"، والفتح "السعودية".

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلي للبطولة كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

ويدخل رجال سلة الأهلى البطولة العربية بمعنويات كبيرة، بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.

البطولة العربية

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

تنس الأهلي

فاز محمد شومان، لاعب تنس الطاولة بالنادي الأهلي، فاز بالمركز الأول لبطولة الجمهورية «فردي رجال»، والمقامة حاليا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وفاز محمد شومان على زميله في الأهلي محمد البيلي بنتيجة 3-0، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم الخميس.

فيما جاء شادي مجدي لاعب النادي الأهلي ثالثًا ضمن بطولة الجمهورية، بعد انسحاب مؤمن يحيى لاعب إنبي من مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويقود جهاز تنس الطاولة أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه أشرف صبحي، وأحمد حامد مديرًا إداريًا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.