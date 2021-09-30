قبل لقاء ليبيا.. مصر تحقق الفوز على ليبيريا بثناية «فيديو»

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حقق المنتخب المصري الأول الفوز على منتخب ليبيريا بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ودي جمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهدت المباراة على ضغط من قبل الفريقين في اللقاء، في محاولة تجربة العديد من العناصر من قبل الطرفين استعدادا لتصفيات كأس العالم للقارة الإفريقية.

أهداف المباراة

سجل الدولي المصري محمد شريف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الصامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليسار قابلها باهر المحمدي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيسر ليجدها محمد شريف وحيد أمام المرمى الخالي والضي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك.

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وجاء بالهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من عبد الله السعيد ردت من الدفاع ووصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت الشباك.

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ويقود البرتغالي كارلوس كيروش المنتخب المصري في اول ظهور له مع الفراعنة، بعد رحيل الدولي المصري حسام البدري، ويأتي اللقاء لكيروش لمشاركة العديد من العناصر قبل خوض مباراة ليبيا.

ولعب منتخب مصر هذه المباراة بدون اللاعبين المحترفين، نظراً لتواجدهم في الدوريات الأوروبية خلال هذا الأسبوع.

تشكيل مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو.

فاروق جعفر عن لاعبي المنتخب

أكد فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يجب اختيار لاعبي المنتخب، بناء على مستوى اللاعب قبل إعلان الأسماء من جانب المدير الفني.

وأضاف خلال الأستوديو التحليلي لمباراة مصر وليبيريا" تاريخ اللاعب لا يشفع له في التواجد مع منتخب مصر، ولكن الأداء هو الثابت والمحدد فقط للحكم على مستوى تواجده خلال المباريات الهامة".

وزاد" منتخب مصر يمر بظروف صعبة للغاية، نظراً لعدم وجود دوري عام أو كأس مصر، ولابد أن يتواجد الإنسجام بين اللاعبين وربط الخطوط ببعضها البعض للظهور بشكل جيد وبرغم أن المباراة ودية ولكن لا يجب أن تخسر مصر".