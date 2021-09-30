جدة - نرمين السيد - واطمأن منه عن خدمة المصريين هناك، وقدم تقريرًا عن خدمته أورد فيه أنه قام ببناء كنيسة جديدة فى منطقة غالبية سكانها من السكان الأصليين "الهنود الحمر"، تمهيدًا لسيامة كاهن يخدم هذه المنطقة التى تعتبر بعيدة عن العاصمة مكسيكو سيتى، التى يخدم بها القمص زكريا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاهن بالمكسيك للـ «البابا تواضروس»: بنيت كنيسة للهنود الحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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