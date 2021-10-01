نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات اكتوبر 2021 للمراحل الثلاثة وأماكن صرف المعاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاشات اكتوبر 2021 ، قامت هيئة التأمينات العامة بالإعلان عن موعد صرف معاشات اكتوبر 2021، وقد أعلنت الهيئة عن الفئات المستحقة لهذا الدعم، وللعلم أن قيمة معاشات شهر أكتوبر قُدرت بحوالي 10 مليون جنيه وسوف يتم الصرف لحوالي 500 ألف مواطن ومواطنة، ومن السبت القادم بإذن الله سيتم صرف المعاشات للمواطنين الأرامل والمطلقات والسيدات كبار السن، وبالفعل بدئت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل المعاشات للبنوك ومكاتب البريد، كي يتمكن المواطنين من صرف المعاشات الخاصة بهم، وتعمل الهيئة على تجهيز المبلغ بمدة قبل الصرف.

موعد صرف معاشات اكتوبر 2021

يتساءل المواطنين عن موعد صرف معاشات اكتوبر 2021، ونبهت على المواطنين أنها قامت بغلق جميع المنافذ الخاصة بصرف المعاش التابعة لها، وعملية الصرف الآن تتم من خلال ماكينات الصراف الآلي أمام البنوك وكذلك مكاتب البريد بجميع مناطق الجمهورية، وكذلك المحافظ الإلكترونية، وحددت الصرف على ثلاث مراحل، وبإمكان المواطنين الصرف في أي وقت كما حددت لها الهيئة كالتالي:

المرحلة الأولى يوم 3 و4 من شهر أكتوبر 2021، حيث يتم الصرف في اليومين لأصحاب المعاش الذي يبلغ معاشهم 1000 جنيه مصري وأقل.

المرحلة الثانية يتم الصرف يوم 5 ويوم 6 من شهر أكتوبر، ويتم صرف المعاشات للمواطنين لقيمة معاشهم ما بين ألف جنيه وحتى مبلغ 2500 جنيه مصري.

المرحلة الثالثة وهو آخر يوم 7 أكتوبر 2021 ويتم صرف المبلغ للمواطنين قيمة معاشهم 2500 جنيه وأكثر.

أماكن صرف معاشات شهر اكتوبر 2021

وضحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات اكتوبر 2021 وعن أماكن صرف المعاش، وتم تحديد المواعيد وفقًا لقيمة المعاش، وجاءت أماكن صرف المعاشات كالتالي:

مكاتب البريد المصرية.

البنوك المصرية.

ماكينات الصراف الآلي.

المحافظ الإلكترونية.

والجديد أن الهيئة العامة للتأمينات حددت طريقة جديدة للحصول على المعاش وهي المحافظ الإلكترونية، وما على المواطن سوى شراء خط مسجل باسمه وبالرقم القومي الخاص به، ثم بعد ذلك يطلب سحب مبلغ المعاش الخاص به عن طريق المحافظ الإلكترونية الموجودة على الخطوط، وسيحصل المواطن بعدها على المبلغ شهريًا من المحفظة، وسوف يتم العمل بالمحفظة من أول شهر أكتوبر القادم.