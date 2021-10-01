استخراج شهادة إعفاء من التجنيد مؤقتة،استخراج شهادة إعفاء من التجنيد مؤقتة يتم إعطائها لبعض الحالات المستثناة من الخدمة العسكرية، حيث أن الشاب الذي ليس له أخوة ذكور من ضمن الحالات التي تستثنى من أداء الخدمة العسكرية، بالإضافة لبعض الحالات الأخرى التي سننوه عنها في الفقرات القادمة لذلك سوف نتناول جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

استخراج شهادة إعفاء من التجنيد مؤقتة الحصول على شهادة الإعفاء المؤقتة للابن الوحيد

تعد الخدمة العسكرية أمر واجب التنفيذ على جميع الذكور إلا في حالات معينه تم تحديدها وفقًا لقانون الدولة، حيث يوجد إعفاء مؤقت وإعفاء دائم لذا سنتعرف على خطوات استخراج الشهادة المؤقتة فيما يلي:

يجب التوجه لمقر السجل المدني حتى يستخرج منه القيد العائلي.

كما يجب أن يقدم المتقدم بطلب الإعفاء المؤقت أوراق المؤهل الدراسي.

يتم التوجه بعد ذلك لمنطقة التعبئة والتجنيد التي يتبعها المتقدم بالطلب، وذلك للحصول على كشف طبي.

في حالة وجود أخ تحت السن القانوني يتم تقديم شهادة ميلاده من ضمن الأوراق المقدمة.

كذلك ينبغي تقديم قسيمة الزواج أو الطلاق للأبوين، بالإضافة لتقديم قسيمة زواج الأم في حال زواجها من رجل آخر.

كما في حالة وجود أخ ملتحق بالجيش بالفعل يتم تقديم أوراق رسمية تفيد بذلك.

جميع الأوراق السابق ذكرها يتم حفظها في ملف ثم تقديمها للموظف المسؤول.

بعد ذلك يتم الانتظار للمدة المحددة لإصدار الشهادة المؤقتة.

ما هي الحالات التي تستدعي إعفاء من التجنيد بشكل نهائي

حسب ما أصدرته القوات المسلحة في جمهورية مصر العربية عن الحالات التي تستوجب الإعفاء النهائي من أداء الخدمة العسكرية، والتي نوضحها فيما يلي بالتفصيل:

أن يكون الشاب هو العائل الوحيد لأسرته بعد وفاة الأب، مما يستدعي عمله لتوفير احتياجات أسرته لذلك تجنيده في هذه الحالة يضر بمصلحة الأسرة.

كذلك في حالة المعاناة من أمراض معينة سواء كانت نفسية أو جسديه تعوق التحاقه بالجيش.

كما أن شهادة الإعفاء النهائي يمكن أن تقدم للشاب، الذي ينتمي لأسرة فقيرة تستوجب عمله بالتزامن مع والده لتوفير احتياجات أسرته.

في الختام أداء الخدمة العسكرية هو أمر إلزامي لجميع الذكور بالدولة لذلك يجب على الشباب حين بلوغ السن القانوني للتجنيد التقدم لمنطقة التجنيد التابع لها لتحديد موقفه من التجنيد، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي علية وإبراز الأوراق التي توضح مؤهله وحالته الاجتماعية بالتفصيل، لذلك نوهنا عن الحالات التي يتم إعفاء المتقدم من الخدمة سواء بشكل دائم أو مؤقت.