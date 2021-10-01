/652759/تحيا-مصر-ينفرد-بأسماء-رؤساء-اللجان-النوعية-بدور-الانعقاد-الثاني-بمجلس-النواب

قالت مصادر لـ«موقع دوت الخليج»، أن الأحزاب والقوى السياسية بمجلس النواب، توافقت على أسماء رؤساء اللجان بمجلس النواب وذلك بدور الانعقاد الثانى، لاستكمال ومواصلة مهامهم بلجانهم المختصة رقابيا وتشريعيا بما يتوافق مع جهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال الفصل التشريعى الثانى.

دوت الخليج

ويأتى هذا التوافق فى ضوء انتخابات اللجان النوعية لمجلس النواب، المنتظر إجرائها يوم الأحد المقبل، بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوة للمجلس من أجل الانعقاد يوم السبت 2إكتوبر، حيث يرى أعضاء المجلس أهمية مواصلة اللجان النوعية جهودها بدور الانعقاد الثانى بحسب ملفات كل منهم من أجل تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تهدف فى النهاية صالح المواطن.

دوت الخليج ينفرد بأسماء رؤساء اللجان النوعية بدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب

وأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر لها يوم السبت 2 من أكتوبر، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث من المقرر أن تبدأ الساعة الحادية عشرةصباحًا، وتتضمن قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (418) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، وقرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (322) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.

وتضمن الجدول أيضا الإعلان الاعتــذارات، وهو أمر منوط بما يعتذر من الأعضاء عن الحضور، بجانب الرســــائل، وهى التى ترسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية ليتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.

إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس

ومن المنتظر أن يعقد المجلس أيضا يوم الأحد الجلسة الثانية فى الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعد لعقد الجلسة الثانية فى ذات اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرًا حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وتعقد الجلسة الرابعة فى الساعة الثانية والنصف مساءً من يوم الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، بعد أن يتم إجرائها، ليتم عقد الجلسة الخامسة يوم الاثنين لنظر مـا يُستجد من أعمـال.

ويرصد موقع دوت الخليج أسماء رؤساء اللجان النوعية بدور الانعقاد الثاني بمجلس النواب في السطور التالية

النائب طارق رضوان رئيسا للجنة حقوق الإنسان

النائب أحمد السجينى رئيسا للجنة الإدارة المحلية

النائب علاء عابد رئيسا للجنة النقل

النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة

النائب عماد سعد حمودة رئيسا للجنة الإسكان

النائب محمود حسين رئيسا للجنة الشباب والرياضة

النائب معتز محمود رئيسا للجنة الصناعة

النائب أحمد بدوى رئيسا للجنة الإتصالات

النائب فخرى الفقى رئيسا للجنة الخطة والموازنة

النائب أحمد سمير رئيسا للجنة الاقتصادية

النائب كريم درويش رئيسا للجنة العلاقات الخارجية

النائب عاطف ناصر رئيسا للجنة الإقتراحات والشكاوى

النائب سامى هاشم رئيسا للجنة التعليم

النائب يسري المغازي رئيسا للجنة الشئون العربية

النائبة نورا على رئيسا للجنة السياحة والطيران المدنى

النائب عادل عبد الفضيل رئيسا للجنة القوى العاملة

النائب على جمعة رئيسا للجنة الدينية

النائب أشرف حاتم رئيسا للجنة الشئون الصحية

النائب شريف الجبلي رئيسا للجنة الشئون الافريقية

النائب محمد مرعي رئيسا للجنة المشروعات الصغيرة

النائب حسام عوض الله رئيسا للجنة الطاقة والبيئة

النائب عبد الهادي القصبي رئيسا للجنة التضامن الاجتماعي

النائبة درية شرف الدين رئيسا للجنة الثقافة والأعلام