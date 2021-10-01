/652758/سداسي-مصري-يزين-التشكيلة-الكاف-يعلن-عن-التشكيل-الأفضل-في-قارة-أفريقيا-للقرن-الـ-21

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عبر تويتر عن التشكيل الأفضل في القارة الأفريقية خلال القرن الـ 21.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت التشكيلة التي تضم أفضل 11 لاعب في قارة أفريقيا بناء على تصويت الجماهير، بتواجد سداسي من جانب منتخب مصر، والأفضل الذين ساهموا في تتويج الفراعنة بالعديد من البطولة القارية، والتواجد في كأس العالم.

وجاء السداسي المري على رأسهم، عصام الحضري، وائل جمعة، أحمد فتحي، سيد معوض، محمد أبو تريكة، محمد صلاح.

وفيما يلي تشكيل الأفضل في قارة أفريقيا خلال القرن الـ 21:-

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: أحمد فتحي، وائل جمعة، كاليدو كوليبالي "السنغال"، سيد معوض.

خط الوسط: محمد صلاح، محمد أبو تريكة، ساديو ماني "السنغال"، يايا توريه.

خط الهجوم: صامويل إيتو "الكاميرون"، ديديه دروجبا "كوت ديفوار".

وائل جمعة يحسم موقف مصطفى محمد من التواجد مع منتخب مصر.. ويتحدث عن أهمية تواجد الجماهير

أكد وائل جمعة، مدير منتخب مصر، أن منتخب مصر سيجتمع يوم 28 أكتوبر القادم لبدأ معسكر الإسكندرية استعدادا لمباراة ليبيا.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "جمهور التالتة" سيتم الإعلان عن قائمة منتخب مصر يوم 1 أكتوبر، والجهاز الفني سيختار عدد 24 لاعب لمباراة ليبيا".

تشكيل الأفضل في القرن الـ 21 لقارة أفريقيا

وزاد" مصطفى محمد ليس عليه أي عقوبات من الجهاز السابق، ولم نرى أي عقوبات منذ تسلم مهمة منتخب مصر، وتواصلت مع اللاعب شخصياً ولم يحدث أي إثباتات تفيد بعقاب اللاعب مع منتخب مصر".

وتابع" أزمة مصطفى محمد أخذت أكبر من حجمها، ومن يتحدث عنها كثيراً يريد إسقاط منتخب مصر، وهذا الأمر تم إغلاقة نهائياً ونريد التركيز خلال الفترة القادمة فقط".

وزاد" كارلوس كيروش يجتمع مع الجميع، ويهتم بجميع التفاصيل، ويعلم جيداً أن الأداء الذي حدث للاعبين خلال كأس مصر طبيعي لأن هناك حاله إجهاد كبيرة، ولدينا مباراة مصيرية أمام ليبيا".

واختتم" كالوس كيروش يعلم جيدً أن الكرة المصرية تعاني من حاله إجهاد، ورسالتي للجماهير أننا معنا مدرب كبير وأن يثق الجميع في الإختيارات التي حدثت، ومنتخب مصر كبير وملك للجميع، وما يحدث في بطولة الدوري حالياً صعبللغاية ونريد معالجة الأخطاء لإراحة الجميع وأتمنى مساندة الجماهير لأن هذا سيحدث فارق كبير مع اللاعبين، وأسعى أن تكون مباراة ليبيا بحضور جماهيري".