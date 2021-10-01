/652760/كارلوس-كيروش-نتيجة-مباراة-مصر-وليبيريا-لا-تهمني

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، أن نتيجة مباراة الفراعنة اليوم أمام ليبيريا ليست هدفة الأول في اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف كيروش في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وليبيريا ودياً، عن أداء لاعبي الفريق في اللقاء.

تصريحات كارلوس كيروش

وقال كيروش: "لم أتي لمصر لعمل ثورة في الكرة المصرية، وهدفي اليوم وصلت إليه أمام ليبيريا".

وأضاف: "في مباراة اليوم أمام ليبيريا نجح لاعبي المنتخب المصري في تنفيذ كل ما طلبته منهم".

وأكمل: "شارك العديد من العناصر المتواجده في القائمة اليوم امام ليبيريا، وهذا ما أردته لرؤية كل العناصر في اللقاءات الدولية".

واختتم: "في النهاية لم تكن نتيجة المباراة ذات أهمية بالنسبة لي".

شهدت المباراة على ضغط من قبل الفريقين في اللقاء، في محاولة تجربة العديد من العناصر من قبل الطرفين استعدادا لتصفيات كأس العالم للقارة الإفريقية.

أهداف المباراة

سجل الدولي المصري محمد شريف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الصامنة والخمسون من عمر المباراة، من خلال كرة عرضية من أحمد سيد زيزو من جهة اليسار قابلها باهر المحمدي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات ردت من القائم الأيسر ليجدها محمد شريف وحيد أمام المرمى الخالي والضي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة للشباك.

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وجاء بالهدف الثاني محمد شريف في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، من خلال تسديدة من عبد الله السعيد ردت من الدفاع ووصلت إلى محمد شريف داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة سكنت الشباك.

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ويقود البرتغالي كارلوس كيروش المنتخب المصري في اول ظهور له مع الفراعنة، بعد رحيل الدولي المصري حسام البدري، ويأتي اللقاء لكيروش لمشاركة العديد من العناصر قبل خوض مباراة ليبيا.

ولعب منتخب مصر هذه المباراة بدون اللاعبين المحترفين، نظراً لتواجدهم في الدوريات الأوروبية خلال هذا الأسبوع.

تشكيل مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمود حمدي الونش.

خط الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو.