رضا عبد العال: ضياء السيد هو المدير الفني لمنتخب مصر وليس كارلوس كيروش.. والكرة المصرية تدار بالمحبة

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أكد رضا عبد العالم، نجم الزمالك السابق، أن ضياء السيد سيكون المتحكم في التشكيل الرسمي لمباراة ليبيا القادمة بتصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "البريمو" كارلوس كيروش لم يتدخل في تحديد تشكيل منتخب مصر أمام ليبيريا، والذي فاز به الفراعنة بثنائية نظيفة وسيتدخل في تشكيل المباراة القادمة الهامة".

وزاد" على أي أساس يتم تواجد محمد شوقي في جهاز منتخب مصر، وجاء في هذه المهمة بسبب أنه حبيب المسئوليين في اتحاد الكرة المصري".

وتابع" أحمد حسام ميدو يستحق التواجد مع منتخب مصر، كمدرب عام وإذا تحدث معه أي شخص سيوافق على مساعدة كارلوس كيروش في منتخب مصر لأنه يحتاج لمثل هذه الخطوة التدريبية".

وأكمل" أرفض العمل مع كارلوس كيروش، ومن الصعب أن أتواجد مع منتخب مصر مع هذه الأسماء المتواجدة خلال الفترة الحالية".

واختتم" مصر خيرها على الكل، وحسام حسن من الممكن أن يتواجد مع كارلوس كيروش، وهناك أحمد سامي مدرب سموحة، فعلى أي أساس يتواجد مدربين ليس لهم أي سيرة ذاتية تدريبية".

رضا عبد العال: كنت متأكد من خسارة الأهلي لكأس السوبر الأفريقي.. وموسيماني مدرب عادي

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن طلائع الجيش أستحق الفوز ببطولة السوبر المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" كنت واثق من فوز طلائع الجيش بالفوز ببطولة السوبر المصري، والإعلام وجميع الأمور كانت مهيئة للفوز بالدوري، وهذا سبب التأكيد للفوز للجيش".

وتابع" موسيماني تعالى على الكرة اليوم، بعد الخسارة لأنه لم يكن موفقا خلال المباراة، وما حدث كان متوقعا".

رضا عبد العال يهاجم ضياء السيد

وواصل" لماذا لعب حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، فلا يوجد أي سبب للعب طاهر لأنه لم يقدم أي مستوى جيد خلال الفترة الأخيرة".

وأكمل" لويس ميكيسوني قدم مباراة جيدة، وكان يستحق اللعب على حساب الشحات وطاهر، وطريقة اللعب الخاصة بهم غير مفهومة".

وزاد" السولية هو نجم اللقاء من جانب الأهلي، وزياد السيسي الأفضل من فريق طلائع الجيش، ولابد أن تكون هناك تواجد للاعبي طلائع الجيش في تجمع منتخب مصر القادم".

واختتم" هناك لاعبون في الأهلي لا يستحقوا للتواجد في منتخب مصر من الأهلي، وحمدي فتحي لا يتواجد داخل أرض الملعب من الإصابة التي لحقت به والزواج".