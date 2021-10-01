/652762/رضا-عبد-العال-لو-توليت-تدريب-الأهلي-أو-الزمالك-وفشلت-هشرب-سم-وأموت-نفسي

أكد رضا عبد العال، نجم منتخب مصر السابق، أنه يستطيع تحقيق النجاحات مع ناديي الأهلي والزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة تن" لو توليت مسئولية تدريب الأهلي والزمالك وفشلت «هشرب سم.. وأموت نفسي».

وتابع" لو منتخب مصر يحتاج لتواجدي سأقبل فوراً حتى لو هشيل الكور خلف اللاعيبة، وهذا لا يقلل من قيمتي الفنية، ولكنني متأكد أنه لن يتم تواجدي في منتخب مصر لأنني شخص غير محبوب من مسئولي الاتحاد".

وزاد" على أي أساس يأتي شوقي غريب لتدريب المنتخب الأولمبي من جديد وقد فشل من قبل مع المنتخب، ولم يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو، ولو كان هناك حماس وفكر من المدرب كنا سنصعد للمربع الذهبي".

وأكمل" محمد شوقي المدرب العام حبيب الرجالة في الاتحاد، ويقوم بالتدريب بسبب هذا الأمر، وعصام الحضري الوحيد الذي يستحق للتواجد في منصب مدرب حراس مرمى منتخب مصر".

واختتم" عبد الله السعيد عارف كويس أن لو أفشة في حالته الفنية مش هيلعب أي مباراة، وظهر بها المستوى اليوم ليثبت نفسه أمام المدير الفني كارلوس كيروش".

رضا عبد العال: موسيماني «ظالم» وكهربا يستحق اللعب أساسياً.. وبسيوني أصبح عقدة الجنوب أفريقي

أكد رضا عبد العال، نجم الأهلي السابق، أن محمود كهربا مظلوم في الأهلي دائما مع بيتسو موسيماني".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "قناة تن" لو حصل محمود كهربا على نصف الفرص التي يحصل عليها حسين الشحات وطاهر محمد طاهر لتواجد بصفة أساسية مع الفريق بصفة مستمرة".

وتابع" عبد الحميد بسيوني أصبح عقدة بيتسو موسيماني، ولا يستطيع الفوز عليه وما حدث خلال المباراة متوقع نظرا لغرور موسيماني".

رضا عبد العال يتحدث عن الأهلي والزمالك

وتابع" موسيماني قام بإشراك والتر بواليا الموسم الماضي وخسر الفريق جهود اللاعب، وحاليا يوجد لاعبون على أعلى مستوى وغير جيدين للفريق، فلماذا يتم إشراكهم خلال المباريات".

واختتم" ثقة موسيماني الكبيرة هي السبب في خسارة المباراة ويجب التفكير بشكل جيد في الفترة القادمة لأنها ستكون صعبة للغاية على الفريق، والفرق التي تلعب أمام الأهلي بشكل دفاعي لا يتمكن من تحقيق الفوز".