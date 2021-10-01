العثور على سرداب أثرى رومانى أسفل منزل مواطن بسوهاج

جدة - نرمين السيد - وتبين وجود حفر مربع الشكل بعمق 3 أمتار أسفله سرداب حجرى بطول 6.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر وتروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وبالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت أن السرداب أثرى عبارة عن جزء من معبد يرجع للعصر اليونانى الرومانى.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.