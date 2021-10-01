جدة - نرمين السيد - وتبين وجود حفر مربع الشكل بعمق 3 أمتار أسفله سرداب حجرى بطول 6.
كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فـى الحفر وتروسيكل "بدون لوحات معدنية"، وبالتنسيق مع الجهات المختصة أفادت أن السرداب أثرى عبارة عن جزء من معبد يرجع للعصر اليونانى الرومانى.
وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالحفر للتنقيب عن الآثار بقصد التربح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على سرداب أثرى رومانى أسفل منزل مواطن بسوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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