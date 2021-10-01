رسمياً.. الزمالك يعلن فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة

/652763/رسميا-الزمالك-يعلن-فتح-باب-الترشح-للانتخابات-المقبلة

أعلن نادي الزمالك فتح باب الترشيح للانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، والتي ستكون في شهر نوفمبر القادم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الزمالك بداية من يوم السبت، ولمدة 8 أيام على التوالي، وستجتمع اللجنة يوميا من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء.

وجاء نص بيان نادي الزمالك كالتالي:

تتشرف اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل والذين مضت على عضويتهم العاملة سنة على الأقل وفق أحكام لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.. لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة الموافق 19-11-2021.

لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2020/2021 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

3- اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2021 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

4- انتخاب مجلس الإدارة للدورة 2021/2025

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني.

8- الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

• يبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء موعد انعقاد الجمعية العمومية. • يتم فتح باب الترشح وتلقي الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية اعتبارا من يوم السبت الموافق 2/10/2021 ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

المدير التنفيذي أ.د حسين السمري

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